В Бессарабском районе найден труп пенсионерки: полиция рассматривает версию убийства

В Бессарабском районе найден труп пенсионерки: полиция рассматривает версию убийства

В селе Абаклия Бессарабского района обнаружен труп женщины с многочисленными травмами головы. По предварительной версии, речь идёт об убийстве.

Как сообщает gagauzinfo.md, страшная находка была обнаружена 21 мая на территории местных энергосетей. Впоследствии жертву опознали: ею оказалась 64-летняя жительница города Бессарабка.

Характер причинённых травм говорит об умышленном убийстве. Полиция проводит расследование по данному инциденту.

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