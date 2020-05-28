В Бессарабском районе найден труп пенсионерки: полиция рассматривает версию убийства

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В селе Абаклия Бессарабского района обнаружен труп женщины с многочисленными травмами головы. По предварительной версии, речь идёт об убийстве.

Как сообщает gagauzinfo.md, страшная находка была обнаружена 21 мая на территории местных энергосетей. Впоследствии жертву опознали: ею оказалась 64-летняя жительница города Бессарабка.

Характер причинённых травм говорит об умышленном убийстве. Полиция проводит расследование по данному инциденту.

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