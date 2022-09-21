В Бессарабке годовалый малыш опрокинул на себя таз с кипятком

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Ребёнок в возрасте года и 3 месяцев был доставлен в реанимационное отделение районной больницы Комрата после того, как опрокинул на себя таз с кипятком. Несчастный случай произошёл в селе Башкалия Бессарабского района.

Как сообщили в местном инспекторате полиции, малыш получил ожоги первой и второй степени. По информации полицейских, мальчик вместе с мамой находился в гостях у её знакомой. Оставшись ненадолго без присмотра, малыш перевернул на себя таз с кипятком, пишет gagauzinfo.md.

Этим утром мальчика перевезли в реанимацию одной из больниц Кишинёва. В каком состоянии он находится, пока неизвестно.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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