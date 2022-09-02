В Бессарабке автомобиль насмерть сбил женщину на скутере

В Бессарабке автомобиль насмерть сбил женщину на скутере

Трагедия произошла сегодня утром в Бессарабке.

По данным полиции, 57-летняя женщина, которая находилась за рулём скутера, совершила поворот, но забыла включить сигнал, оповещающий других участников дорожного движения о манёвре. В результате в неё врезался автомобиль Mazda, за рулём которого находился мужчина, передает protv.md.

Женщина скончалась на месте. Обстоятельства трагедии выясняются.

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