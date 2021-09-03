В Бешгиозе водитель врезался в забор кладбища и скрылся

Курьёзное ДТП произошло в селе Бешгиоз. Водитель не справился с управлением и врезался в бетонную ограду местного кладбища.
В результате столкновения жертв нет, но произошло обрушение ограды. Сразу четыре секции забора придётся менять на новые, пишет gagauzinfo.md.
По словам охранника кладбища, водитель с места аварии скрылся. Полиции предстоит установить его личность и найти его.
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