В Бешгиозе водитель врезался в забор кладбища и скрылся

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Курьёзное ДТП произошло в селе Бешгиоз. Водитель не справился с управлением и врезался в бетонную ограду местного кладбища.

В результате столкновения жертв нет, но произошло обрушение ограды. Сразу четыре секции забора придётся менять на новые, пишет gagauzinfo.md.

По словам охранника кладбища, водитель с места аварии скрылся. Полиции предстоит установить его личность и найти его.

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