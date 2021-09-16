В Бендерах пенсионерка попала под колёса троллейбуса

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ДТП произошло накануне на улице Ленинградской.

Троллейбус остановился вблизи универсама. В момент, когда транспорт снова начал движение, под его колёсами оказалась вышедшая из салона пассажирка, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Бригада скорой помощи увезла 71-летнюю пострадавшую в центральную городскую больницу. У женщины диагностировали ушибленную скальпированную рану тыльной поверхности левой стопы, сдавление мягких тканей правой голени. Пострадавшая госпитализирована в отделение травматологии.

Инспекторы проводят разбирательство, устанавливают детали произошедшего, а также степень вины каждого из участников дорожного происшествия.

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