В Бендерах женщина и двое мужчин нашли банковскую карту и устроили себе “шопинг”

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К правоохранителям накануне обратилась жительница Бендер. Она попросила найти банковскую карту, которую она потеряла.

Выяснилось, что карточку женщина не может найти с 12 октября. Всё это время пыталась отыскать её самостоятельно. И только когда на телефон стали приходить сообщения о списании средств, бендерчанка поняла – её карту нашёл кто-то другой. Со счёта исчезло более 500 приднестровских рублей, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Сотрудники уголовного розыска через несколько часов установили и местонахождение карты, и тех, кто ею воспользовался. Благодаря камерам видеонаблюдения установили личности злоумышленников: женщину и двух ранее судимых мужчин.

Задержанные пояснили, карточку нашли на улице. Вместо того чтобы отнести её в ближайшее банковское отделение, решили воспользоваться. За чужой счёт приобретали продукты питания, алкоголь, медикаменты. За день успели обойти восемь продуктовых магазинов и аптеку.

В настоящее время проводится проверка. За хищение чужого имущества группой лиц решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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