Пожар в Бендерах: в заброшенном доме загорелся мусор

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Инцидент произошёл накануне. Пожарных вызвали живущие по соседству граждане.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, в одной из комнат горела куча мусора. Как выяснилось, дом давно заброшен, хозяев нет уже несколько лет, однако в последнее время его облюбовали лица без определённого места жительства. Часто здесь собирались подозрительные компании.

Очаг возгорания был ликвидирован. Обстоятельства инцидента выясняются.

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