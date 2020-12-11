Пожар в Бендерах: в заброшенном доме загорелся мусор

Пожар в Бендерах: в заброшенном доме загорелся мусор

Инцидент произошёл накануне. Пожарных вызвали живущие по соседству граждане. 

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, в одной из комнат горела куча мусора. Как выяснилось, дом давно заброшен, хозяев нет уже несколько лет, однако в последнее время его облюбовали лица без определённого места жительства. Часто здесь собирались подозрительные компании.

Очаг возгорания был ликвидирован. Обстоятельства инцидента выясняются.

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