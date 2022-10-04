В Бендерах загорелся дом: на ликвидацию пожара ушло более 4-х часов

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Инцидент произошёл в понедельник. В пожарную службу поступил звонок: горит дом на улице Калинина.

На месте работали два пожарных расчёта. Прибыли работники ЕРЭС и газовой службы. Они обесточили дом и перекрыли газ. Сильный ветер раздувал пламя. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. За 1 час и 40 минут огнеборцам удалось локализовать пожар, на полную его ликвидацию ушло более четырёх часов. В помещении никого не было, никто не пострадал.

Как стало известно, юридически дом поделён на части и принадлежит трём хозяевам. Два из них готовили дом к сносу, третьего владельца много лет не могли найти. В доме никто не жил, в нём хранили старую мебель, дрова, строительные материалы. По словам соседей, там часто собирались сомнительные компании.

Инспекторам ещё предстоит установить причину возгорания.

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