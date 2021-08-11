В Бендерах загорелся частный дом: обошлось без жертв

В Бендерах загорелся частный дом: обошлось без жертв

Инцидент произошёл накануне на улице Гайдара.

Запах дыма и треск шифера 66-летняя хозяйка услышала, работая в огороде. Женщина позвонила в экстренную службу. Два дежурных расчёта пожарных в течение 15 минут пламя сбили, а спустя час пожар ликвидировали, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Огнём была уничтожена кровля дома площадью 70 кв.м, в коридоре обрушилось потолочное перекрытие и часть фасадной стены. Причина происшествия и сумма материального ущерба устанавливаются.

Пострадавших нет.

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