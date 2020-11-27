Пожар в частном доме. Хозяйка чудом не пострадала

Пожар в частном доме. Хозяйка чудом не пострадала

Частный дом загорелся на улице Г. Асаке в Бендерах. 37-летняя хозяйка жилища проснулась от треска, почувствовала запах дыма и выбежала во двор.

Экстренную службу вызвали соседи. В течение 5 минут пожарные сбили пламя и не допустили его распространения.

По первоначальной версии специалистов, к возгоранию могли привести нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи. На ней имелись видимые глубокие трещины, а рядом с топкой стояла кровать, на которой спала хозяйка дома.

Все обстоятельства инцидента выясняются.

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