В Бендерах загорелся цех по переработке ваты

В Бендерах загорелся цех по переработке ваты

Возгорание произошло сегодня утром в цеху по переработке ваты и изготовлению матрасов. При запуске производственной машины волокна воспламенились.

Рабочий попытался самостоятельно потушить огонь, пишет mvdpmr.org. Пожарную службу вызвали очевидцы, которые увидели дым.

Локализовать пламя вскоре удалось: площадь возгорания составила 60 квадратных метров. Пострадавших нет.

Причиной ЧП эксперты назвали нарушение технологического процесса.

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