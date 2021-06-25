В Бендерах задержали водителя без прав и “под наркотиками”

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Автоинспекторы обратили внимание на Renault, который совершил обгон и продолжил движение по встречной полосе.

На требования сотрудников дорожной службы остановиться водитель не отреагировал и попытался скрыться. Заехав в тупик, мужчина попытался сбежать, но был задержан, пишет novostipmr.com. У гражданина отсутствовали права и техпаспорт на авто. Говорил он невнятно, вёл себя неадекватно.

В машине была обнаружена сумка, в которой находились патрон, а также бумажные свёртки с растительной массой. Помимо этого, в салоне нашли ёмкости с непрозрачной жидкостью, курительное приспособление, пневматический пистолет и нож.

Водитель был доставлен в наркологический диспансер, где подтвердился факт того, что он находился за рулём в состоянии наркотического опьянения. Мужчина арестован, рассматривается вопрос о возбуждении сразу нескольких уголовных дел.

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