В Бендерах задержали 23-летнего парня за сбыт наркотиков

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Милиционерам стало известно, что на протяжении нескольких месяцев молодой человек распространял и сам систематически употреблял «соль» и марихуану.

Житель Бендер рассказал, что запрещённые препараты покупал в интернет-магазине. Часть оставлял себе, другую – реализовывал, зарабатывая на очередную дозу.

Житель Бендер арестован. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за кражу и угон. За незаконный сбыт наркотиков ему грозит до 8 лет лишения свободы, пишет mvdpmr.org.

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