В Бендерах задержали 23-летнего парня за сбыт наркотиков

В Бендерах задержали 23-летнего парня за сбыт наркотиков

Милиционерам стало известно, что на протяжении нескольких месяцев молодой человек распространял и сам систематически употреблял «соль» и марихуану.

Житель Бендер рассказал, что запрещённые препараты покупал в интернет-магазине. Часть оставлял себе, другую – реализовывал, зарабатывая на очередную дозу.

Житель Бендер арестован. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за кражу и угон. За незаконный сбыт наркотиков ему грозит до 8 лет лишения свободы, пишет mvdpmr.org.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md