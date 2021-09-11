В Бендерах вор обчистил кассу, пока продавец отошла

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Правоохранители получили заявление от продавца на бендерском рынке. Женщина сообщила: из кассы исчезли деньги.

Выяснить обстоятельства преступления помогли записи с камер видеонаблюдения, пишет mvdpmr.org. Как оказалось, реализатор ненадолго отлучилась с рабочего места, магазин оставила открытым. Ситуацией воспользовался посторонний мужчина: он перелез через прилавок и забрал деньги из кассы.

Злоумышленником оказался 38-летний ранее судимый горожанин, состоящий на учёте как лицо, употребляюшее наркотические средства. Подозреваемого задержали, проводится проверка.

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