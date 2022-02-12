В Бендерах во дворе жилого дома сгорела Toyota

В Бендерах во дворе жилого дома сгорела Toyota

Ночью 11 февраля жители дома в Бендерах проснулись от зарева за окном. Оказалось, во дворе дома горел один из припаркованных автомобилей.

О происшествии сообщили в милицию и пожарную службу. Прибывшие спасатели сбили огонь за несколько минут. Однако Toyota Camry почти полностью сгорела: моторный отсек, лобовое стекло, салон и панель управления – всё не подлежит восстановлению.

Владелец автомобиля подсчитывает ущерб. Инспекторы проводят проверку и устанавливают причину возгорания, пишет mvdpmr.org.

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