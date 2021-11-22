В Бендерах при пожаре пострадали две пенсионерки

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Инцидент произошёл накануне по улице Ленинградской. О задымлении сообщили жильцы дома.

На место прибыли три пожарных расчёта. Дым валил из окна третьего этажа. На лестничной площадке стоял 17-летний юноша, в коридоре пожарные обнаружили женщину без сознания. На балконе находилась ещё одна. Обеих госпитализировали в горбольницу.

Реаниматологи привели 64-летнюю хозяйку в чувства, после она рассказала, что в день Архангела Михаила зажгла в комнате свечу, сама ушла на кухню. Через время услышала треск, а когда вошла в комнату – увидела пожар. Пыталась потушить самостоятельно, но не получилось. Бендерчанка разбудила внука и знакомую, они спали в соседней комнате. Гостья в возрасте 90 лет под наблюдением медиков. Молодой человек не пострадал.

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