В Бендерах в доме обвалился потолок: спасатели достали из под завалов мужчину

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Трагедия произошла в частном доме. Супруги недавно приобрели участок и решили перестроить старый дом.

Вернувшись с работы, хозяйка увидела, что часть дома обрушена. Под завалами – её супруг без признаков жизни, пишет mvdpmr.org.

По всей видимости, незадолго до случившегося 57-летний мужчина разбирал перестенок. В какой-то момент потолок весом более тонны обвалился на бендерчанина.

Спасатели извлекли из-под завалов тело погибшего. Обстоятельства инцидента выясняются.

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