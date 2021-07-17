В Бендерах в доме обвалился потолок: спасатели достали из под завалов мужчину

Трагедия произошла в частном доме. Супруги недавно приобрели участок и решили перестроить старый дом.
Вернувшись с работы, хозяйка увидела, что часть дома обрушена. Под завалами – её супруг без признаков жизни, пишет mvdpmr.org.
По всей видимости, незадолго до случившегося 57-летний мужчина разбирал перестенок. В какой-то момент потолок весом более тонны обвалился на бендерчанина.
Спасатели извлекли из-под завалов тело погибшего. Обстоятельства инцидента выясняются.
Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.
Facebook Комментарии