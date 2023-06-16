В Бендерах утонул подросток

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Трагедия на Днестре произошла в четверг.

Компания из трёх 13-летних подростков, ничего не сказав родителям, отправилась на реку. Ребята не умели плавать, играли на мелководье в нескольких метрах от берега. Неожиданно попали в яму.

Один из мальчиков успел оттолкнуться и вытянуть двоюродную сестру. Затем подростки пытались помочь своему другу, но его быстро сносило течением, через несколько секунд он исчез под водой.

Водолазы несколько часов обследовали дно реки в районе трагедии. Тело мальчика найти пока не удалось. Поиски продолжаются.

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