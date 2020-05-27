В Бендерах спасли двух человек из горящего гаража

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В пожарную часть позвонил таксист, приехавший по вызову. Мужчина сообщил, что недалеко горит гараж, из которого слышны крики о помощи.

Очевидцы с помощью подручных средств взломали дверь и высвободили 35-летнюю женщину и 29-летнего мужчину. Очаг воспламенения обнаружили возле постельных принадлежностей и деревянной тумбы. Предположительной причиной возгорания, пишет пресс-центр МВД ПМР, стала неосторожность при курении.

Как оказалось, в гараже отдыхала компания. Одна пара осталась там с ночёвкой. Хозяин бокс закрыл на замок снаружи.

Мужчину и женщину с отравлением продуктами горения госпитализировали. Обстоятельства возгорания выясняются.

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