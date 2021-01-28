Спасатели вызволили из “снежного плена” легковушку

Спасатели вызволили из “снежного плена” легковушку

Сотрудники аварийно-спасательного подразделения города Бендеры помогли выбраться из снежного заноса легковому автомобилю.

Opel Zafira застрял на бездорожье, в садово-огородническом участке в микрорайоне Солнечный. Водитель пытался самостоятельно выехать, стал сильно газовать. В итоге ещё больше застрял в мокром снегу. Мужчина вызвал спасателей.

С помощью троса и других вспомогательных средств машину эвакуировали. С водителем всё в порядке.

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