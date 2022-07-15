В Бендерах случайное знакомство завершилось поножовщиной

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Минувшей ночью в приёмное отделение центральной городской больницы Бендер обратился нетрезвый мужчина. Он был весь в крови.

Медики диагностировали у 42-летнего жителя города проникающее ножевое ранение с повреждением кишечника. Пациента в срочном порядке госпитализировали в операционный блок. О происшествии сообщили правоохранителям.

Сотрудникам уголовного розыска понадобилось несколько часов, чтобы установить обстоятельства произошедшего. Выяснили: потерпевший приехал в больницу на такси. По камерам «Безопасного города» оперативники отследили маршрут движения автомобиля. В такси окровавленный мужчина сел на Борисовке. Следы крови на асфальте вели в одну из квартир многоэтажки, расположенной неподалёку от дороги.

Беспорядок на кухне, пустые бутылки из-под алкоголя и свежие следы крови на полу, дверных проёмах и посуде говорили сами за себя. Как оказалось, хозяин квартиры с потерпевшим случайно познакомился у продуктового магазина. Вместе купили спиртное. Распивали сначала на улице. Дальше отмечать знакомство добродушный хозяин пригласил нового друга к себе домой.

После изрядного количества выпитого завязалась ссора, а после драка. Хозяин квартиры схватился за нож и ударил своего оппонента в живот. До больницы потерпевший добрался на первом попавшемся такси.

Подозреваемый, чтобы избежать ответственности, поначалу назвался чужим именем. Однако правоохранители быстро выяснили, 33-летний мужчина ранее был судим, к тому же находился в официальном розыске за ещё одно преступное деяние. Сейчас он уже арестован.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Мужчине может грозить до 8 лет лишения свободы.

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