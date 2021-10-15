В Бендерах школьник угодил под колёса троллейбуса

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У нерегулируемого пешеходного перехода остановились девочка и мальчик. Увидев, что микроавтобус их пропускает, они начали переходить дорогу.

В этот момент троллейбус двигался в средней полосе. Девочка поняла, что водитель их не видит, и успела отскочить назад. Мальчику не повезло. Троллейбус ударил ребёнка правой стороной, пишет пресс-центр МВД Приднестровья.

Школьника доставили в Центр матери и ребёнка. Проводится разбирательство.

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