В многоэтажке в Бендерах сгорела квартира

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Спасатели потушили пожар в квартире на восьмом этаже 9-этажного дома.

На месте работали два пожарных расчёта. Весь дом был отключён от электро-, газо- и водоснабжения. Пострадал весь подъезд – 36 квартир. Больше всего досталось квартирам с 4-го до 9-го этажа, сообщает пресс-служба МВД ПМР.

Известно, что хозяйка квартиры, где всё произошло, работает дворником. Квартира была сильно захламлена, что способствовало быстрому распространению огня.

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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