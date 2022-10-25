В Бендерах семья с двумя детьми отравилась угарным газом

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ЧП произошло в одной из многоэтажек города.

Вечером семья – 48-летняя женщина, две дочери и дети одной из них – принимали ванну. После все легли спать. Около часа ночи 7-летнему мальчику стало плохо: у него началась рвота. Его 30-летняя мать почувствовала головокружение, шум в ушах. Она разбудила остальных членов семьи. У всех были похожие симптомы. Вызвали “скорую”.

Женщины 25, 30 и 48 лет и двое мальчиков 5 и 7 лет в состоянии средней тяжести были доставлены в больницу с острым отравлением продуктами горения от природного газа. Пострадавшим оказали медицинскую помощь, пишет mvdpmr.org.

Осмотрев квартиру, специалисты выяснили: на кухне установлена бездымоходная газовая колонка. Как пояснила хозяйка, перед тем, как лечь спать, окна они везде закрыли.

Специалисты газовой службы проводят разбирательство по факту случившегося.

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