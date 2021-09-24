В Бендерах сбили велосипедиста (ФОТО)

0

ДТП произошло накануне на улице Тимирязева.

По данным пресс-службы МВД Приднестровья, 24-летний водитель автомобиля Opel, объезжая велосипедиста, не выдержал безопасный боковой интервал и сбил его.

47-летнего пострадавшего на “скорой” доставили в Бендерскую городскую больницу. В результате ДТП он получил ушиб крестцового отдела позвоночника. Госпитализация не потребовалась. После осмотра врачей и оказания медицинской помощи мужчина был отпущен домой.

По факту ДТП правоохранители проводят разбирательство.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.