В Бендерах сбили велосипедиста (ФОТО)

В Бендерах сбили велосипедиста (ФОТО)

ДТП произошло накануне на улице Тимирязева.

По данным пресс-службы МВД Приднестровья, 24-летний водитель автомобиля Opel, объезжая велосипедиста, не выдержал безопасный боковой интервал и сбил его.

47-летнего пострадавшего на “скорой” доставили в Бендерскую городскую больницу. В результате ДТП он получил ушиб крестцового отдела позвоночника. Госпитализация не потребовалась. После осмотра врачей и оказания медицинской помощи мужчина был отпущен домой.

По факту ДТП правоохранители проводят разбирательство.

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