В Бендерах сбили школьницу

У обочины дороги остановилась маршрутка. Из неё вышла школьница. Не убедившись, что путь свободен, она внезапно выбежала на проезжую часть.
В это время в попутном направлении двигался Nissan. Водитель автомобиля совершил наезд на несовершеннолетнюю.
Её доставили в Республиканский центр матери и ребёнка. Врачи диагностировали ушиб мягких тканей левого бедра и левого локтя. Девочка не госпитализирована.
По факту ДТП проводится разбирательство, пишет пресс-центр МВД ПМР.
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