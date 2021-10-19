В Бендерах сбили школьницу

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У обочины дороги остановилась маршрутка. Из неё вышла школьница. Не убедившись, что путь свободен, она внезапно выбежала на проезжую часть.

В это время в попутном направлении двигался Nissan. Водитель автомобиля совершил наезд на несовершеннолетнюю.

Её доставили в Республиканский центр матери и ребёнка. Врачи диагностировали ушиб мягких тканей левого бедра и левого локтя. Девочка не госпитализирована.

По факту ДТП проводится разбирательство, пишет пресс-центр МВД ПМР.

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