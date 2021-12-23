В Бендерах сбили пешехода, перебегавшего улицу в неположенном месте

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ДТП произошло накануне на улице Коммунистической. Со слов водителя Opel – 33-летней женщины – пешеход появился неожиданно.

Мужчина переходил дорогу в неустановленном месте. Автоледи среагировала, но было поздно. У машиныи повреждено лобовое стекло и боковое зеркало, вмятина на левом крыле, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Пострадавшего доставили в травматологическое отделение Бендерской горбольницы. У 40-летнего мужчины сотрясение головного мозга и ушибы. Предварительно, пешеход был в состоянии опьянения. Он признался: за час до этого выпивал.

По факту ДТП проводится разбирательство.

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