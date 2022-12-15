На “зебре” в Бендерах сбили двух пешеходов

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ДТП произошло накануне на ул. Бендерского Восстания. “Фольксваген” сбил 17-летнюю девушку и женщину 65 лет, когда они переходили дорогу по “зебре”.

Очевидцы аварии вызвали “скорую” и ГАИ. Со слов 64-летнего водителя, причиной стала плохая видимость: дождь, стекло запотело. Поэтому пешеходов не заметил.

Пострадавших доставили в Бендерскую центральную городскую больницу. Они отделались ушибами, госпитализация им не потребовалась.

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