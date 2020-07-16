В Бендерах сбежавший пациент сам вернулся в больницу

В Бендерах сбежавший пациент сам вернулся в больницу

Пациент психиатрического отделения Бендерской центральной городской больницы – 30-летний Виктор Боляк– 15 июля вернулся в медучреждение. 8 июля мужчина самовольно его покинул.

Всё это время Виктор скрывался на берегу Днестра, ночевал на территории заброшенного судоремонтного завода. Еду и воду просил у сторожа неработающего предприятия. Через несколько дней мужчина вышел в город, встретил знакомых, которые уговорили его вернуться в больницу, пишет mvdpmr.org.

Розыск прекращён.

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