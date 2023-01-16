В Бендерах ребёнок по ошибке выпил моющее средство и оказался в реанимации

В Бендерах ребёнок по ошибке выпил моющее средство и оказался в реанимации

В реанимацию Бендерского центра матери и ребёнка на неотложке доставили 4-летнего мальчика с острым отравлением и химическим ожогом слизистой рта и пищевода.

Милиционеры выяснили: 33-летняя мать решила дать сыну лекарство от расстройства желудка, но перепутала флаконы. Как оказалось, в ёмкость из-под лекарства женщина перелила моющее средство и забыла об этом. Не убедившись, что это, дала выпить ребёнку жидкость прямо из бутылочки.

Состояние малыша стабильно тяжёлое. У него химический ожог пищевода в трёх местах. Врачи проводят комплекс реанимационных мероприятий.

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