В Бендерах ребенка спасли от утопления

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Инцидент произошел на городском пляже Бендер накануне. Под присмотром отца ребёнок пошёл купаться один. 11-летний мальчик отплыл недалеко, но течением его стало уносить всё дальше от берега. Он попал в яму и стал тонуть.

Барахтающегося в воде ребенка увидели отдыхающие и стали звать спасателей на помощь.Всё решилось в считанные секунды. Ближе всех к тонущему оказался спасатель Роман Лазарчук. Со спасательным кругом в руке он бросился вплавь. Уже на берегу мужчина оказал ребёнку первую помощь.

Врачи скорой доставили мальчика в больницу, где его осмотрели. Госпитализация не понадобилась.

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