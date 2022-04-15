В Бендерах разыскивают водителя, спровоцировавшего ДТП

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Авария произошла накануне на улице Панина, в районе Бендерского троллейбусного управления.

Toyota Highlander двигалась со стороны Солнечного микрорайона. На повороте автомобиль выехал на встречную полосу, сначала зацепил троллейбус, затем лоб в лоб столкнулся с Volkswagen Sharan, который ехал позади общественного транспорта. Водитель белого внедорожника с места аварии скрылся. Очевидцы утверждают: мужчина спешил, уходил пошатываясь. Не исключено, что он находился в состоянии опьянения.

Водителя Volkswagen Sharan забрала “скорая”. У 58-летнего мужчины перелом голени, сильные ушибы руки и коленного сустава. Оба автомобиля получили серьёзные механические повреждения.

Инспекторы устанавливают местонахождение и личность водителя, покинувшего место ДТП. Тех, кому что-либо известно о разыскиваемом водителе, просят сообщать в дежурную часть ОГАИ Бендер: 0 (552) 2-76-63. Можно также написать в Viber и Telegram: +37377505426, +37377902471, либо позвонить на 102 в любом населённом пункте Приднестровья.

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