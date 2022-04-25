В Бендерах разыскивают пропавшую 13-летнюю девочку

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УВД г. Бендеры разыскивается несовершеннолетняя Санду Габриела Анатольевна 2009 года рождения. Накануне вечером она ушла из дома, до сих пор не вернулась, и её местонахождение неизвестно, сообщили в пресс-центре МВД.

Приметы: на вид 13-14 лет, рост примерно 130 см, худощавого телосложения. Волосы тёмно-русые, длиной ниже плеч. Глаза серые.

Была одета в серую кофту с изображением девушки, серые джинсы. На голове черная бандана с рисунком в виде белых листиков.

Ранее 13-летняя Габриела неоднократно уходила из дома, но всегда возвращалась самостоятельно.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Габриелы Санду, просят сообщить по номеру 102 в любом населённом пункте Приднестровья, по телефонам УВД г. Бендеры: 0 (552) 2-85-12, 0 (552) 2-77-57, либо написать в Viber и Telegram: +37377505426. Телефон доверия МВД ПМР: 0 (533) 8-15-29.

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