В Бендерах разыскивают мужчину, сбежавшего из психиатрического отделения больницы

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В городе Бендеры разыскивается Боляк Виктор 1989 года рождения. 8 июля он самовольно покинул психиатрическое отделение городской больницы. До сих пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид – 30 лет, рост – 180 см, среднего телосложения. Лицо овальное, брови дугообразные, нос прямой, уши овальные, волосы тёмные средней длины, носит бороду.

Был одет в синюю футболку, зелёные шорты.

Страдает шизофренией, склонен к бродяжничеству.

Всех, кто знает, где находится без вести пропавший Виктор Боляк, просят звонить в милицию по телефону 102 в любом городе или населённом пункте Приднестровья, в Бендерах по номерам 0 (552) 6-86-63, 0 (779) 8-07-17 или по телефону доверия МВД Приднестровья 0 (533) 8-15-29.

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