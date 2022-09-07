В Бендерах разыскивают без вести пропавшую девушку

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Правоохранители разыскивают пропавшую без вести Войтецкую Яну. В четверг, 1 сентября, 18-летняя бендерчанка ушла из дома, и до настоящего времени её местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 18–20 лет, рост – 153 см, плотного телосложения. Лицо круглой формы, бледное. Глаза голубые. Волосы прямые, тёмно-русые, длиной до лопаток.

Особые приметы: на нижней челюсти впереди отсутствует один зуб, во время разговора девушка тянет слова.

Была одета во всё чёрное: тунику с капюшоном, спортивные штаны с серебристыми полосами по бокам.

Была обута в чёрные кроссовки.

При себе пропавшая имела чёрный рюкзак с заклёпками, мобильный телефон Samsung чёрного цвета. На пальце левой руки кольцо из металла жёлтого цвета в виде молнии с белыми камнями. Предположительно, разыскиваемая могла уехать в Кишинёв.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Войтецкой Яны, просят звонить по телефону 102 в любом городе или населённом пункте Приднестровья, в г. Бендеры по номерам 0 (552) 2-94-40, 2-85-12 или по телефону доверия МВД ПМР 0 (533) 8-15-29.

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