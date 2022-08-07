В Бендерах разыскивают без вести пропавшую девочку

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Разыскивается несовершеннолетняя Мария Чебан. Днём 4 августа 13-летняя бендерчанка ушла из дома в неизвестном направлении и до сих пор не вернулась.

Приметы: на вид 14-15 лет; рост 170 см; среднего телосложения; лицо овальное, смуглое; волосы светлые, прямые, длиной до плеч; уголки губ слегка опущены.

Девушка была одета в чёрную майку, чёрные спортивные штаны с дыркой на колене. Обута в чёрные тапочки. Одежду может сменить.

По данным инспекторов по делам несовершеннолетних, ранее Мария не раз уходила из дома. Однако всегда возвращалась самостоятельно.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетней, просят звонить по телефонам УВД Бендер: 0 (552) 2-84-17, 0 (552) 2-77-57, либо на горячую линию 102. Также можно написать в Viber и Telegram: +37377505426.

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