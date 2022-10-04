В Бендерах разыскивают без вести пропавшую девочку-подростка

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В Бендерах разыскивается 14-летняя Яна Танасогло. В пятницу, 30 сентября, бендерчанка ушла из дома, и до настоящего времени её местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 14–15 лет, рост около 165 см, среднего телосложения. Лицо бледное, глаза серо-голубые, волосы светлые ниже плеч.

Особые приметы: на левой руке, в области предплечья, шрамы от порезов.

Во что была одета разыскиваемая, неизвестно. Размер обуви – 37–38-й.

По данным инспекторов Бендер, родители несовершеннолетней находятся за пределами Приднестровья. Яна проживает с 74-летней бабушкой, между ними часто бывают разногласия.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении без вести пропавшей, просят звонить в милицию по телефону 102 в любом городе или населённом пункте Приднестровья, в г. Бендеры по номерам 0 (552) 2-84-17, 2-77-57 или по телефону доверия МВД Приднестровья 0 (533) 8-15-29. Также можно написать в Viber и Telegram: +37377505426.

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