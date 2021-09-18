В Бендерах разыскивают без вести пропавшего мужчину

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Разыскивается Мацкул Максим 1987 года рождения. Мужчина проживает на улице С. Лазо в Бендерах. Вечером 11 сентября он вышел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 30 лет. Рост примерно 175 см, худощавого телосложения. Плечи опущенные. Лицо по форме треугольное, смуглое. Лоб высокий, брови дугообразные, средние. Глаза карие. Нос средний, прямой. Рот средний, углы приподнятые. Уши овальные. Стрижка короткая, волосы чёрные.

Особые приметы: звонкий голос. На левой руке, в области локтя, родимое пятно размером 5-6 см. В области подмышки послеоперационный шрам. Над правой бровью шрам размером 1 см. Передние три зуба из металлокерамики.

Был одет в синие ветровку и футболку, чёрные джинсы. Обут в тёмно-синие кроссовки с наклейкой «Nike», подошва белая. Размер обуви 42-43. При себе имел телефон стандарта CDMA.

Со слов отца пропавшего, сын может находиться в Тирасполе. Ранее из дома не уходил.

Тех, кому что-либо известно о местонахождении Мацкул Максима, просят сообщать правоохранителям по телефонам 0(552) 2-85-12, 0 (552) 2-77-57 или в Вайбер +37377505426, либо позвонить на линию 102.

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