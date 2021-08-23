В Бендерах разыскивают без вести пропавшего мужчину

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Максим Ольшанецкий 1977 года рождения пропал в начале августа. До настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 45–47 лет. Рост 175 см, среднего телосложения. Глаза карие. Волосы чёрные, прямые, коротко стриженные. На верхней челюсти отсутствуют два передних зуба. Носит обувь 44-го размера.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении без вести пропавшего, просят звонить в милицию по номеру 102 в любом городе или населённом пункте Приднестровья, по телефонам в городе Бендеры: 0 (552) 2-94-40, 2-84-17 или по телефону доверия МВД ПМР 0 (533) 8-15-29.

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