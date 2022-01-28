В Бендерах рабочий упал с 4-метровой высоты

В Бендерах рабочий упал с 4-метровой высоты

Сотрудник одного из автопредприятий Бендер упал с 4-метровой высоты. Инцидент произошёл накануне. 

По данным пресс-службы МВД Приднестровья, рабочий пытался монтировкой снять крышку редуктора с кран-балки. В какой-то момент мужчина не удержался, потерял равновесие и упал на землю.

С открытой черепно-мозговой травмой, переломом основания черепа, переломами рёбер и ноги пострадавший доставлен в реанимационное отделение городской больницы. Уже известно: мужчина был трезв, работал без страховки.

Назначена проверка по факту нарушения правил охраны труда.

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