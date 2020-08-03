В Бендерах рабочий попался на краже товаров со склада

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Бытовых приборов и посуды не досчитался один из частных предпринимателей из Бендер. Товары он хранил на складе при городском рынке.

В милицию пострадавший обратился 2 августа. Оперативные сотрудники установили подозреваемого: им оказался 20-летний горожанин. Как пишет mvdpmr.org, задержанный работал грузчиком и убирал складские территории.

С помощью подручных средств он вскрыл дверь в помещение с посудой. Имущество выносил несколько дней и сбывал по низкой цене. Часть похищенного оперативники обнаружили по месту жительства злоумышленника.

Задержанный дал признательные показания. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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