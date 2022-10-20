В Бендерах пройдёт праздник вина

В Бендерах пройдёт праздник вина

12 ноября в бендерской крепости пройдёт праздник вина.

В нём примут участие местные виноделы и предприятия винодельческой промышленности. Планируется проведение конкурсов и дегустаций. Экспертам предстоит определить лучшего мастера-винодела, передаёт novostipmr.com.

На празднике будут представлены национальные подворья, а также выставка-продажа изделий народных умельцев и сувенирной продукции. Праздничное настроение создадут творческие коллективы города и региона.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md