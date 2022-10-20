В Бендерах пройдёт праздник вина

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12 ноября в бендерской крепости пройдёт праздник вина.

В нём примут участие местные виноделы и предприятия винодельческой промышленности. Планируется проведение конкурсов и дегустаций. Экспертам предстоит определить лучшего мастера-винодела, передаёт novostipmr.com.

На празднике будут представлены национальные подворья, а также выставка-продажа изделий народных умельцев и сувенирной продукции. Праздничное настроение создадут творческие коллективы города и региона.

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