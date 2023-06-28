В Бендерах произошло ДТП с участием маршрутки: есть пострадавшие 

В Бендерах произошло ДТП с участием маршрутки: есть пострадавшие 

Авария случилась на перекрёстке улиц Суворова – Первомайская.

По словам очевидцев, водитель автомобиля “Мерседес”, перевозивший пассажиров по маршруту №1, проехал на запрещающий красный сигнал светофора. Произошло столкновение с “Вольво”.

В результате ДТП маршрутка опрокинулась. На место аварии прибыли три бригады скорой помощи, а также сотрудники аварийно-спасательного подразделения. Провели оцепление местности, при помощи гидравлического инструмента отжали крыло легкового автомобиля и отсоединили клеммы аккумулятора, чтобы не допустить воспламенения “Вольво”.

Обстоятельства ДТП выясняются.

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