В Бендерах при пожаре погибла женщина

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Загорелась кухня в одной из квартир дома в Бендерах. Пламя охватило входную дверь в помещение. Под угрозой воспламенения оказались соседние квартиры.

Пожарные оперативно потушили огонь, не допустив распространения. На полу в кухне обнаружили обгоревшее тело 55-летней хозяйки жилья, пишет mvdpmr.org.

Обстоятельства и причину трагедии предстоит выяснить. Известно, что электричества в квартире не было. Специалисты проверяют все возможные версии пожара, в том числе и поджог.

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