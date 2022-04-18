В Бендерах пожарные спасли кошку, забравшуюся на дерево

В Бендерах пожарные спасли кошку, забравшуюся на дерево

В Бендерах, около торгового центра «Пассаж», на берёзу взобралась молодая кошка. С пятиметровой высоты спрыгнуть боялась, самостоятельно спуститься на землю никак не могла.

На её мяуканье откликнулись неравнодушные жители и обратились за помощью к спасателям. Сотрудники аварийно-спасательного подразделения ГУпЧС сняли с дерева напуганную кошку и отпустили её на волю, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Очутившись на земле, усато-хвостатый зверь направился дальше по своим кошачьим делам.

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