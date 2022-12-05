В Бендерах пожарные спасли из огня мужчину

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Инцидент произошел в минувшие выходные на улице Комсомольской.

На место выехал пожарный расчёт. Из-за сильного задымления внутри квартиры работало одно звено газодымозащитной службы. На кровати в бессознательном состоянии огнеборцы обнаружили мужчину. Пострадавшего вывели на улицу, оказали первую помощь и передали бригаде неотложки, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

На локализацию огня потребовалось 4 минуты, на ликвидацию ещё 14. 62-летний мужчина госпитализирован в реанимацию центральной горбольницы в шоковом состоянии с термическими ожогами второй и третьей степени ног, живота, правой кисти.

Инспектор установил, что причиной пожара стало курение в постели. Другие обстоятельства выясняются.

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