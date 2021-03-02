В Бендерах поймали ранее судимого наркозакладчика

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Правоохранители задержали 36-летнего мужчину, подозреваемого в распространении наркотиков путём так называемых закладок.

Во время задержания у нарушителя при себе было 5 свёртков и 6 сим-карт с различными номерами, а в его телефоне обнаружили фотографии мест, где были оставлены “закладки”.

Дальнейшая экспертиза показала: в свёртках находилось синтетическое наркотическое вещество “соль”. По факту произошедшего возбудили уголовное дело, пишет mvdpmr.org.

Как выяснилось, мужчина уже был судим и отбыл наказание за оборот наркотических средств и кражу. Теперь ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

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