В Бендерах подросток украл у школьника телефон

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На спортплощадке одной из школ мальчишки играли в футбол. Один из них положил телефон в карман куртки, и кинул её у ворот. Пока школьники забивали голы, болельщик, который следил за игрой, украл смартфон.

К правоохранителям мама 8-летнего мальчика обратилась 11 дней спустя. Надеялась встретить похитителя и самостоятельно вернуть телефон сыну. Органы правопорядка уже на следующий день вернули любимый гаджет законному владельцу, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Для 13-летнего грабителя это хищение не первое. Он состоит на учёте в ИДН за кражу.

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