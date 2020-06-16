Легковушка сбила подростка в Бендерах

Легковушка сбила подростка в Бендерах

15-летний юноша вышел из маршрутного такси и попал под машину. По словам очевидцев, мальчик стал перебегать дорогу впереди остановившегося микроавтобуса. 

Водитель “Жигули” в этот момент объезжал маршрутку и выбежавшего подростка не заметил, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Пострадавшего на “скорой” увезли в больницу. У него переломы бёдер и черепно-мозговая травма.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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