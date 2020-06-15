В Бендерах по некоторым адресам временно отключат горячую воду

Отключения связаны с ремонтом теплосетей.
Так, пишет novostipmr.com, с 15 июня по 5 июля горячей воды не будет по следующим адресам:
- ул. 12 Октября, д. 50, 52, 83
- переулок 2-ой Братский, д. 4
- ул. 40 лет Победы, д. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 31/1, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 50, 52
- ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 2, 2а, 4, 7а
- ул. Ермакова, д. 4, 6, 16, 18
- ул. З. Космодемьянской, д. 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57
- ул. Интернационалистов, д. 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13а, 15, 17
- ул. Кагульская, д. 2
- ул. Кишиневская, д. 1а, 1б, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 83а, 85, 87, 89, 156, 158, 160, 162
- ул. Крянгэ, д. 15, 17, 19, 42, 44
- ул. Курило, д. 1, 3, 5, 9, 11
- ул. Ленинградская, д. 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 50, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78
- ул. Лермонтова, д4
- ул. Мацнева, д. 1, 3, 5, 11
- ул. Одесская д. 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14
- ул. П. Морозова д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23
- ул. Панфилова д. 2, 2а, 4, 6, 8, 10
- Переулок Осипенко д. 1, 2, 4, 6
- ул. Петровского д. 4, 8, 10, 24
- ул. Пионерская д. 3, 5, 7, 9, 19, 21, 23, 25, 27
- ул. Полоза д. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
- ул. Спортивная д. 2, 4, 6, 8, 10.
С 15 по 21 июня отключения запланированы по следующим адресам:
- ул. Б. Восстания, д. 3, 48, 50, 50а, 50б, 50в, 52
- ул. Шимкова, д. 50, 52
- ул. 12 Октября, д. 2
- ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 6, 13
- ул. Кишинёвская, д. 1а, 1б.
Также с 15 по 22 июня воды не будет по следующим адресам:
- ул. Театральная, д. 2, 3, 4, 5, 7, 8а, 9, 10а, 11, 12а, 13.
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