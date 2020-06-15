В Бендерах по некоторым адресам временно отключат горячую воду

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Отключения связаны с ремонтом теплосетей.

Так, пишет novostipmr.com, с 15 июня по 5 июля горячей воды не будет по следующим адресам:

ул. 12 Октября, д. 50, 52, 83

переулок 2-ой Братский, д. 4

ул. 40 лет Победы, д. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 31/1, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 50, 52

ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 2, 2а, 4, 7а

ул. Ермакова, д. 4, 6, 16, 18

ул. З. Космодемьянской, д. 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57

ул. Интернационалистов, д. 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13а, 15, 17

ул. Кагульская, д. 2

ул. Кишиневская, д. 1а, 1б, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 83а, 85, 87, 89, 156, 158, 160, 162

ул. Крянгэ, д. 15, 17, 19, 42, 44

ул. Курило, д. 1, 3, 5, 9, 11

ул. Ленинградская, д. 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 50, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78

ул. Лермонтова, д4

ул. Мацнева, д. 1, 3, 5, 11

ул. Одесская д. 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14

ул. П. Морозова д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23

ул. Панфилова д. 2, 2а, 4, 6, 8, 10

Переулок Осипенко д. 1, 2, 4, 6

ул. Петровского д. 4, 8, 10, 24

ул. Пионерская д. 3, 5, 7, 9, 19, 21, 23, 25, 27

ул. Полоза д. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18

ул. Спортивная д. 2, 4, 6, 8, 10.

С 15 по 21 июня отключения запланированы по следующим адресам:

ул. Б. Восстания, д. 3, 48, 50, 50а, 50б, 50в, 52

ул. Шимкова, д. 50, 52

ул. 12 Октября, д. 2

ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 6, 13

ул. Кишинёвская, д. 1а, 1б.

Также с 15 по 22 июня воды не будет по следующим адресам:

ул. Театральная, д. 2, 3, 4, 5, 7, 8а, 9, 10а, 11, 12а, 13.

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